Ильхам Алиев подписал распоряжение о переименовании ряда территориальных единиц Губинского района

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о применении Закона «О переименовании некоторых административно-территориальных единиц Губинского района».

Кабинету министров поручено в двухмесячный срок подготовить и представить главе государства предложения по приведению законов Азербайджана и актов президента страны в соответствие с законом от 12 мая 2026 года «О переименовании некоторых административно-территориальных единиц Губинского района».

Согласно вышеуказанному закону, село Владимировка в составе Владимировского сельского административно-территориального округа переименовывается в село Эльбир, а Владимировский сельский административно-территориальный округ – в Эльбирский сельский административно-территориальный округ.

Также село Алексеевка в составе Алексеевского сельского административно-территориального округа переименовывается в село Чинарлы, село Тимирязев - в село Бахрали, а Алексеевский сельский административно-территориальный округ становится Чинарлинским сельским административно-территориальным округом.