Ильхам Алиев наградил Курбана Курбанова орденом «Дружба» - ФОТО

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал Распоряжение о награждении Курбана Саидовича Курбанова государственным орденом «Достлуг» («Дружба»).

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт главы государства.

Согласно документу, Курбанов удостоен высокой награды за весомый вклад и заслуги в развитии гуманитарных связей между Азербайджаном и Республикой Дагестан Российской Федерации, в частности — за укрепление сотрудничества в сфере образования.