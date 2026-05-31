Зеленский подтвердил атаку ВСУ по целям в Саратове и Каспийске - ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский заявил об успешном применении украинских дальнобойных средств по ряду военных и промышленных объектов на территории Российской Федерации, включая нефтеперерабатывающий завод в Саратове и пункт базирования в Каспийском море.

По словам главы украинского государства, в ночь на 31 мая украинские силы нанесли удары по НПЗ в Саратове, расположенному примерно в 700 километрах от линии фронта. Зеленский охарактеризовал данные атаки как "дальнобойные санкции Украины" и назвал их важным результатом. Кроме того, удары были зафиксированы в Ростовской и Кировской областях, а также по объекту военного базирования на Каспийском море.

Президент Украины подчеркнул, что Силы обороны страны выполняют дальнобойные задачи в соответствии с утвержденными приоритетами плана. Зеленский добавил, что за прошедшую неделю украинскими дронами также были достигнуты цели в Ярославской, Рязанской, Воронежской, Волгоградской, Новгородской, Нижегородской областях и Краснодарском крае на расстояниях от 300 до 1200 километров от государственной границы Украины. За проведение данных операций глава государства выразил благодарность Вооруженным силам Украины, Службе безопасности Украины и разведывательным ведомствам.