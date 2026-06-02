В Азербайджане могут пересмотреть 20-балльный лимит за нарушение ПДД - ВИДЕО

В Азербайджане могут пересмотреть 20-балльный лимит за нарушение ПДД для водителей.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Xəzər-xəbər, соответствующий законопроект уже представлен на рассмотрение в Милли Меджлис.

В последние дни штрафы и штрафные баллы, применяемые к водителям, стали предметом широкого обсуждения. В частности, отмечается, что 20-балльный лимит создает серьезные проблемы для автовладельцев.

По мнению экспертов, пересмотр действующего лимита вполне возможен. Сообщается, что данные предложения уже вынесены на обсуждение на законодательном уровне.