AZAL выполнил первый в этом сезоне авиарейс из Гянджи в Санкт-Петербург

Совершен первый авиарейс в этом сезоне из азербайджанского города Гянджа в российский город Санкт-Петербург авиакомпании Azerbaijan Airlines, сообщил 1news.az.

"В 16.30 по бакинскому времени (15.30 мск) 30 мая текущего года авиакомпания Azerbaijan Airlines начала выполнять рейсы из Гянджи в Санкт-Петербург. Рейсы будут осуществляться один раз в неделю по субботам... Перелеты будут выполняться на воздушных судах Airbus A320", - сообщил источник в авиакомпании.

Он напомнил, что данные рейсы носят сезонный характер.