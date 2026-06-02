Когда в Азербайджане наступит астрономическое лето?

Лето наступит в Азербайджане 21 июня в 12:24:26 по бакинскому времени.

Как сообщили на кафедре астрофизики физического факультета Бакинского государственного университета, в этот момент в Северном полушарии начнется астрономическое лето, а в Южном – зима, передает 1news.az.

В этот период угол между осью вращения Земли и направлением на Солнце станет минимальным. В результате Солнце достигнет своей наивысшей точки на небосводе в этом году. В Баку в полдень того дня Солнце будет находиться на максимальной высоте от горизонта (73,1°).

Этот день станет самым длинным днем и самой короткой ночью в году. Продолжительность светового дня составит 15 часов 03 минуты 24 секунды, а длительность ночи - 8 часов 56 минут 36 секунд. В целом продолжительность летнего сезона составит 93 дня 15 часов 40 минут 42 секунды.