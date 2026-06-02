Наиля Аскер-заде опубликовала снимок с детьми - ФОТО

Российская журналистка и телеведущая, лауреат премии ТЭФИ-2018 Наиля Аскер-заде опубликовала в социальных сетях фотографию, приуроченную ко Дню защиты детей, который отмечается 1 июня.

На снимке, представленном в Instagram Stories, 38-летняя ведущая запечатлена лицом к камере рядом с мальчиком и девочкой, которые стоят спиной к объективу. Публикацию она сопроводила словами: «Пусть детский смех, любовь и тепло всегда живут в вашем сердце и доме».

Подчеркнем, что в интервью изданию «Tatler» в 2019 году она рассказывала, что состоит в отношениях, однако личность партнёра не раскрывала. При этом в её социальных сетях периодически появляются фотографии с детьми, на которых они всегда показаны со спины - подобный формат публикаций ранее стал поводом для предположений среди подписчиков о том, что телеведущая может быть матерью, однако сама Н.Аскер-заде как не подтверждает, так и не опровергает данные предположения.

Читайте по теме:

Все, что вы хотели знать о Наиле Аскер-заде, удостоенной премии ТЭФИ – ФОТО – ВИДЕО

Наиля Аскер-заде: «Баку - это сладкий вкус кяты и запах çörək» - ФОТО

Наиля Аскерзаде: «Раньше Баку для меня был городом радости, а сейчас превратился…»

Наиля Аскер-заде встретилась с Илоном Маском – ФОТО