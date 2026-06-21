Сегодня пройдет I этап вступительного экзамена в резидентуру

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) сегодня проведет первый этап экзамена для поступления в резидентуру (экзамен по оценке знаний базовых предметов, вторая попытка).

Об этом сообщили Report в ГЭЦ.

В экзамене примут участие 2 141 кандидатов, из них 1 626 человек будут сдавать экзамен на азербайджанском языке, а 515 человек - на русском.

Среди подавших заявки 899 юноши и 1 242 девушки. 332 человек является выпускниками текущего года, 1 023 человек - предыдущих лет, 786 человек - студенты, которые окончат обучение в последующие годы, 29 человек - граждане иностранных государств.

Экзамен будет проводиться в Баку и Нахчыване.