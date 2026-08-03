Ученые предупредили о приближении к Земле 750-метрового астероида

В воскресенье, 9 августа, вблизи Земли пролетит потенциально опасный астероид 173561 (2000 YV137).

Длина космического объекта составляет 756 метров. Об этом сообщает Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).

Расстояние от астероида до Земли составит чуть более 5 млн км.

По словам ученых, если астероид приближается к Земле на расстояние менее 7,5 млн км и его размер превышает 150 м, в NASA считают его «потенциально опасным объектом».

Астероид 173561 (2000 YV137) соответствует обоим критериям.