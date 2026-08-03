Вооруженные силы Украины столкнулись с катастрофической нехваткой ракет для систем ПВО.

Об этом сообщила газета The Washington Post (WP).

Издание отметило, что комплексы Patriot — это единственная надежда ВСУ на противодействие российским ракетным атакам. В то же время, подчеркнула газета, ракет-перехватчиков для систем ПВО «катастрофически не хватает», поскольку их и без того ограниченное количество сократилось из-за войны США с Ираном.

Украинские власти регулярно жалуются на дефицит боеприпасов к системам ПВО и просят западные страны увеличить поставки соответствующих вооружений.