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Экстренно прооперирована певица Нигяр Джамал

Феликс Вишневецкий23:40 - 29 / 07 / 2026
Экстренно прооперирована певица Нигяр Джамал

Победительница международного песенного конкурса «Евровидение 2011» Нигяр Джамал перенесла экстренную операцию.

Азербайджанская певица Нигяр Джамал была экстренно прооперирована после несчастного случая, произошедшего у нее дома.

Об этом артистка сообщила на своей странице в социальных сетях.

«Сегодня я неожиданно получила травму дома. Сейчас нахожусь в процессе реабилитации. Совсем скоро снова встану на ноги. Благодарю сотрудников скорой медицинской помощи, которые оперативно пришли мне на помощь, а также врачей и медицинский персонал, проводивших операцию, за их профессионализм», — сообщила певица.

Из-за полученной травмы Нигяр Джамал также была вынуждена перенести концерт, запланированный на 31 июля в одном из заведений столицы.

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