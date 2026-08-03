Трамп утверждает, что США и Иран договорились по Ормузскому проливу

Американский лидер Дональд Трамп утверждает, что США и Иран достигли договоренностей по Ормузскому проливу, а теперь он ожидает сделки по ядерной программе исламской республики.

Такую позицию президент изложил 2 августа во время общения с журналистами на борту своего самолета по пути в Вашингтон.

По словам Трампа, США отказались от нанесения удара по Ирану в том числе по просьбе Катара, Объединенных Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии. "Причина, по которой они попросили об этом, заключается в том, что они считают, что есть сделка. Есть сделка по Ормузскому проливу, а затем будет сделка по ядерной [программе], или, как это можно назвать, по денуклеаризации Ирана. Я называю это денуклеаризацией Ирана", — изложил свою версию событий президент США.