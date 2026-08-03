В Ясамальском районе Баку ограничат подачу электроэнергии

Сегодня в части Ясамальского района Баку будут наблюдаться перебои с подачей электроэнергии.

Как передает 1news.az, об этом распространило информацию ОАО "Азеришыг".

Отмечается, что 3 августа с целью повышения качества электроснабжения и обеспечения растущей нагрузки на территории Ясамальского районного управления по энергоснабжению и сбыту (РЭТСИ) будут проводиться ремонтные работы на трансформаторной подстанции.

В связи с этим с 10:00 до 13:00 будет ограничена подача электроэнергии на части улиц Ахмеда Джамиля, Сулеймана Дадашова, Басти Багировой и Гасана Маджидова.

После завершения ремонтных работ жители указанных территорий будут обеспечены электроэнергией более высокого качества.