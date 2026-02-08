Дания и Фарерские острова усилят военное присутствие в Арктике

Дания и Фарерские острова договорились усилить военное сотрудничество и увеличить присутствие вооруженных сил на Фарерских островах и прилегающей акватории.

Как сообщает Министерство обороны Дании, стороны договорились о постепенном и периодическом расширении присутствия Вооруженных сил в сотрудничестве с местными властями.

Министр обороны Дании Йеппе Брус отметил, что этот шаг является частью общего укрепления присутствия в Арктике и станет дополнительным вкладом в деятельность НАТО. В ведомстве также сообщили, что увеличение военной активности будет осуществляться в рамках учений королевства Arctic Endurance ("Арктическая выносливость") и будет связано с учениями НАТО Arctic Sentry ("Арктический страж").