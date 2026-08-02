В Пакистане прогремел теракт у полицейского участка: 14 погибших и десятки раненых

По меньшей мере 14 человек погибли, еще 22 получили ранения в результате теракта в провинции Хайбер-Пахтунхва на северо-западе Пакистана.

Как сообщают пакистанские СМИ, террорист-смертник привел в действие взрывное устройство у входа в полицейский участок после того, как сотрудники полиции попытались остановить и досмотреть его.

По словам начальника полиции округа Сват, после взрыва силы безопасности оцепили район происшествия и были приведены в состояние повышенной готовности. Отмечается, что взрыв произошел у ворот полицейского участка в момент, когда сотни людей принимали участие в акции протеста на расположенной неподалеку площади Кабал Чоук против недавней волны терроризма в долине Сват.