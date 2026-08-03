На каких улицах Баку 3 августа наблюдаются транспортные заторы? - СПИСОК
Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел Азербайджана обнародовал информацию о текущей ситуации на столичных дорогах.
Как передает 1news.az, в настоящее время затруднено движение транспорта на:
1) шоссе Баку - Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
2) 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;
3) проспекте Гейдара Алиева (основная дорога), в направлении центра столицы;
4) проспекте Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка;
5) улице Узеира Гаджибекова, до пересечения с проспектом Азадлыг.
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