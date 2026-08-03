 На каких улицах Баку 3 августа наблюдаются транспортные заторы? - СПИСОК | 1news.az | Новости
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Общество

На каких улицах Баку 3 августа наблюдаются транспортные заторы? - СПИСОК

First News Media08:19 - Сегодня
На каких улицах Баку 3 августа наблюдаются транспортные заторы? - СПИСОК

Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел Азербайджана обнародовал информацию о текущей ситуации на столичных дорогах.

Как передает 1news.az, в настоящее время затруднено движение транспорта на:

1) шоссе Баку - Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

2) 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;

3) проспекте Гейдара Алиева (основная дорога), в направлении центра столицы;

4) проспекте Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка;

5) улице Узеира Гаджибекова, до пересечения с проспектом Азадлыг.

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