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Более тысячи мигрантов заблокировали центр содержания в испанской Сеуте

First News Media23:05 - 02 / 08 / 2026
Более тысячи мигрантов заблокировали центр содержания в испанской Сеуте

Более тысячи мигрантов находятся у центра временного содержания в испанском автономном городе Сеута на северном побережье Африки в ожидании возможности попасть внутрь.

Как сообщает агентство EFE, центр переполнен, а сотни мигрантов разбили лагерь в горной местности неподалеку.

По данным агентства, большинство мигрантов являются выходцами из стран Африки к югу от Сахары. Район центра находится под усиленной охраной, а расположенный поблизости пляж полностью занят мигрантами. Ранее группа из нескольких десятков человек безуспешно попыталась силой проникнуть на территорию. Напомним, в конце июля десятки тысяч нелегальных мигрантов добрались до Сеуты вплавь или пешком в обход границе с Марокко, после чего власти Испании привлекли военных; при попытках прорыва погибли по меньшей мере 72 человека.

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