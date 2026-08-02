Более тысячи мигрантов заблокировали центр содержания в испанской Сеуте

Более тысячи мигрантов находятся у центра временного содержания в испанском автономном городе Сеута на северном побережье Африки в ожидании возможности попасть внутрь.

Как сообщает агентство EFE, центр переполнен, а сотни мигрантов разбили лагерь в горной местности неподалеку.

По данным агентства, большинство мигрантов являются выходцами из стран Африки к югу от Сахары. Район центра находится под усиленной охраной, а расположенный поблизости пляж полностью занят мигрантами. Ранее группа из нескольких десятков человек безуспешно попыталась силой проникнуть на территорию. Напомним, в конце июля десятки тысяч нелегальных мигрантов добрались до Сеуты вплавь или пешком в обход границе с Марокко, после чего власти Испании привлекли военных; при попытках прорыва погибли по меньшей мере 72 человека.