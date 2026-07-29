Стало известно о судьбе пропавшего в Португалии азербайджанца

Пропавший в Португалии 33-летний азербайджанец Ильдырым Мирмамедов найден живым.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил отец И.Мирмамедова Натик Мамедов, ранее обратившийся за помощью в его поисках.

«Услышал его голос, наконец то успокоился. Денег на телефоне не было у него, а рядом никого не было, чтоб позвонил. Полиция Португалии свое дело сделала, связались с ним и дали мне его номер. Жив, здоров» - отмечает Н.Мамедов.

Напомним, ранее отец Ильдырыма Мирмамедова сообщил, что его 33-летний сын, который несколько месяцев жил и работал в Португалии, перестал выходить на связь. По его словам, молодой человек не отвечал на телефонные звонки, а сообщения в WhatsApp не доставлялись. После этого семья обратилась в полицию Португалии и попросила помощи у общественности.