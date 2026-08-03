СМИ: ФИФА до сих пор не выплатила обещанные 250 млн долларов за клубный ЧМ-2025

Международная федерация футбола (ФИФА) до сих пор не выплатила обещанные £185 млн (около $250 млн) солидарных выплат клубам, которые не участвовали в клубном чемпионате мира-2025, пишет Daily Express.

Эти средства были задуманы как способ распределить часть доходов от турнира по всей футбольной пирамиде, чтобы разрыв между клубами-участниками и остальными не стал слишком большим.

Изначально предполагалось, что каждый клуб высшего дивизиона в мире получит по £50 тыс. ($67,5 тыс.), однако никаких выплат не последовало.

Турнир прошел с 14 июня по 13 июля 2025 года в США с участием 32 команд. Победителем турнира стал «Челси», обыгравший в финале «Пари Сен-Жермен» (3:0).

Также Daily Express пишет, что теперь под угрозой срыва проведение следующего клубного чемпионата мира в 2029 году. Страна-хозяйка пока не определена, а между ФИФА и ведущими европейскими клубами не достигнута договоренность об участии.

Интерес к проведению турнира проявили Австралия и Новая Зеландия, Бразилия, Германия, Мексика и Англия. Однако, по данным источника, наиболее вероятными хозяевами станут либо Катар, либо США.