Сборная Азербайджана по борьбе завоевала 7 медалей на чемпионате мира U-17 в Баку

В Баку завершился чемпионат мира по борьбе среди спортсменов до 17 лет (U-17). Как сообщает AZƏRTAC, сборная Азербайджана завершила домашний турнир с 7 медалями в активе.

Ранее в соревнованиях по греко-римской борьбе серебряные медали завоевали Али Джавадлы (45 кг), Абдуррахман Гусейнли (51 кг) и Исфахан Гасанов (80 кг), а Омар Салманов (48 кг), Эльмир Черказов (60 кг) и Орхан Хабибли (65 кг) стали обладателями бронзовых наград. В заключительный день соревнований копилку национальной команды пополнил борец вольного стиля Ибрагим Гасанов, завоевавший серебряную медаль в весовой категории до 51 кг.