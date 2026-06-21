ADSEA: В ряде районов Баку воду будут подавать с ограничениями

С целью увеличения объема воды, получаемой из резервуаров, и повышения производительности очистных сооружений проводятся технические работы.

1news.az сообщает, что об этом распространило информацию Азербайджанское государственное агентство водных ресурсов (ADSEA).

Отмечается, что в рамках проводимых работ объем подачи воды в Баку временно сокращен.

«В результате на территориях различных районов применяются сокращения времени подачи воды на 2–3 часа. Приносим извинения абонентам за перебои в водоснабжении».