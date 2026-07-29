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Общество

Зачитан приговор лицам, пытавшимся провести шествие с флагами СССР

First News Media19:30 - Сегодня
Зачитан приговор лицам, пытавшимся провести шествие с флагами СССР

Завершился судебный процесс по делу в отношении Абдуллы Ибрагимли, Ибрагима Асадли, Эльчина Байрамлы, Мехмана Зейналова, пытавшихся провести шествие с флагами СССР в целях пропаганды коммунистической идеологии.

Как сообщает АПА, на процессе в Низаминском районном суде был зачитан приговор, согласно которому Ибрагим Асадли приговорён к 2 годам лишения свободы, Абдулла Ибрагимли — к 2 годам, Эльчин Байрамлы — к 1,5 года, Мехман Зейналов — к 1,5 года.

Напомним, в социальных сетях были распространены видео, на которых группа лиц пыталась провести шествие с флагами СССР в целях пропаганды коммунистической идеологии. В результате мероприятий, проведённых Министерством внутренних дел, организаторы шествия — Абдулла Ибрагимли, Ибрагим Асадлы, а также другие участники акции — установлены и задержаны, в отношении них возбуждено уголовное дело.

Следствием установлено, что указанные лица арендовали офис и действовали группой при поддержке и на средства другого государства, а также периодически проводили встречи.

Им было предъявлено обвинение по статье 233 УК АР.

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