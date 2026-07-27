 Каинов грех в XXI веке: Трагедия в Шамкире, где конфликт сестер закончился убийством - ВИДЕО | 1news.az | Новости
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Каинов грех в XXI веке: Трагедия в Шамкире, где конфликт сестер закончился убийством - ВИДЕО

Фаига Мамедова12:08 - Сегодня
Каинов грех в XXI веке: Трагедия в Шамкире, где конфликт сестер закончился убийством - ВИДЕО

Согласно религиозным преданиям, первое в истории человечества братоубийство произошло задолго до появления письменности.

С тех пор прошли сотни тысяч лет, однако человечество так и не смогло искоренить эту темную сторону своей природы. На днях в селе Махмудлу Шамкирского района произошла трагедия, от которой буквально стынет кровь в жилах.

Всё началось с тревожной новости, быстро облетевшей региональные СМИ: в Шамкире без вести, пропала 12-летняя Э. Намазова 2014 года рождения. Родители девочки немедленно обратились с заявлением в полицию. Спустя некоторое время подростка обнаружили с тяжелыми ножевыми ранениями на приусадебном участке прямо возле собственного дома. Девочку экстренно доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии, однако, несмотря на все усилия врачей, спасти ее жизнь не удалось.

Однако самый страшный поворот в этом деле был впереди. В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, по подозрению в совершении этого жестокого преступления была задержана 16-летняя родная сестра погибшей - С. Рагимова.

По данным следствия, между сестрами вспыхнул бытовой конфликт, в ходе которого старшая нанесла младшей смертельные ранения.

Детали расследования раскрывают еще более пугающую картину. Как выяснилось позже, именно 16-летняя С. Рагимова первоначально инсценировала интригу с исчезновением, и сама заявила домашним о пропаже младшей сестры. Был ли это хладнокровно продуманный сценарий или отчаянная интуитивная попытка отвести от себя подозрения - еще предстоит установить следствию.

Соседи семьи до сих пор не могут прийти в себя от произошедшего.

По их словам, родители тяжело работали, обеспечивая троих детей - двух девочек и мальчика. В момент трагедии брата не было дома, а сестры оставались одни.

«Она сама заявила в полицию, что ее сестра пропала. Видимо, были какие-то отклонения, раз она так поступила. Зачем на ровном месте убивать, наносить удары?» - задается вопросом один из жителей села.

Другой сосед добавил, что ребенка нашли за домом уже глубокой ночью.

В глубочайшем шоке находится и дедушка девочек. Он рассказал, как вся семья сначала пыталась найти пропавшего ребенка, а позже узнала о страшной правде. На вопрос о том, были ли между сестрами разногласия ранее, дедушка лишь растерянно ответил, что ничего об этом не знает.

Официальный мотив этого жестокого преступления пока не разглашается, но факты остаются непреклонны: в один миг разрушена целая семья, а судьбы двух несовершеннолетних девочек трагически сломаны - одна жизнь оборвалась, а другая перечёркнута навсегда. Эта история оставляет общество в немом оцепенении, ведь самые глубокие и опасные бездны иногда таятся в душах тех, с кем мы делим один кров.

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