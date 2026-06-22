Подавший сигнал тревоги самолет рейсом Гюмри - Москва сел в Махачкале - ОБНОВЛЕНО
Подавший сигнал тревоги пассажирский самолет рейсом Гюмри - Москва сел в Махачкале.
Об этом сообщила авиакомпания «Победа».
Ранее сообщалось, что, согласно данным сервиса Flightradar, самолет Boeing вылетел из Гюмри в 12:24 по Баку.
Чуть менее чем через час полета над Дагестаном он подал сигнал general emergency и снизился до высоты 3 тыс. м. Позже стало известно, что он был перенаправлен в аэропорт Махачкалы. Там же сообщалось, что самолет должен был прибыть в Москву в 16:25 по Баку.
Источник: ТАСС
13:49
Пассажирский самолет, выполняющий рейс из Гюмри в Москву, подал сигнал тревоги и приступил к снижению.
Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar.
Самолет Boeing вылетел из Гюмри в 12:24 по бакинскому времени. Чуть менее чем через час полета над Дагестаном он подал сигнал general emergency и снизился до высоты 3 тыс. м.
Источник: ТАСС