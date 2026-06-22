Подавший сигнал тревоги самолет рейсом Гюмри - Москва сел в Махачкале - ОБНОВЛЕНО

Подавший сигнал тревоги пассажирский самолет рейсом Гюмри - Москва сел в Махачкале.

Об этом сообщила авиакомпания «Победа».

Ранее сообщалось, что, согласно данным сервиса Flightradar, самолет Boeing вылетел из Гюмри в 12:24 по Баку.

Чуть менее чем через час полета над Дагестаном он подал сигнал general emergency и снизился до высоты 3 тыс. м. Позже стало известно, что он был перенаправлен в аэропорт Махачкалы. Там же сообщалось, что самолет должен был прибыть в Москву в 16:25 по Баку.

Источник: ТАСС

13:49

Пассажирский самолет, выполняющий рейс из Гюмри в Москву, подал сигнал тревоги и приступил к снижению.

Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar.

Самолет Boeing вылетел из Гюмри в 12:24 по бакинскому времени. Чуть менее чем через час полета над Дагестаном он подал сигнал general emergency и снизился до высоты 3 тыс. м.

Источник: ТАСС