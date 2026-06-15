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Пассажирка рейса Москва-Нахчыван попыталась открыть дверь самолета, перепутав её с туалетом

First News Media22:55 - 15 / 06 / 2026
Пассажирка рейса Москва-Нахчыван попыталась открыть дверь самолета, перепутав её с туалетом

Пассажирка авиарейса попыталась открыть дверь самолета на высоте 11 тысяч метров, перепутав её с туалетом.

По данным телеграм-канала «База», всё произошло на борту самолёта авиакомпании Utair, который летел из Москвы в Нахчыван. Во время полета над Каспийским морем одна из пассажирок внезапно начала открывать сервисную дверь самолета. На борту сработала сигнализация. Бортпроводники успели остановить настойчивую женщину до разгерметизации салона. Позже выяснилось, что женщина искала туалет, перепутала дверь и едва не вошла «не в ту дверь».

Сообщается, что самолет не добрался до пункта назначения, но по другой причине — в аэропорт Нахчывана не принимали из-за непогоды, поэтому судно посадили на аэродроме в Гяндже.

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