В Азербайджане скончался 42-летний директор школы 

Скончался директор общеобразовательной школы села Шабиан Исмаиллинского района Гюндюз Бабаев.

Как отмечается в сообщении опубликованном на Facebook странице Ismayilli.ws, смерть опытного педагога и преданного работника сферы образования стала тяжелой утратой для коллектива школы и местного сообщества.

Подчеркивается, что Гюндюз Бабаев на протяжении многих лет занимался педагогической деятельностью, проявляя высокий профессионализм, организаторские способности и преданность своему делу. За годы работы он заслужил глубокое уважение коллег, учеников и жителей района.

Г.Бабаеву было 42 года.