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Мир или милитаризация: зачем Армении новое оружие на фоне мирного процесса?

Фарида Багирова14:15 - Сегодня
Мир или милитаризация: зачем Армении новое оружие на фоне мирного процесса?

В период, когда Южный Кавказ стоит перед историческим шансом перейти к устойчивому миру, продолжающаяся милитаризация Армении неизбежно вызывает вопросы о готовности отдельных политических кругов принять новые региональные реалии и отказаться от шагов, способных осложнить продвижение мирного процесса.

В этом контексте привлекают внимание публикации зарубежных специализированных изданий, посвященные темпам перевооружения армянской армии и расширению ее военно-технического сотрудничества с иностранными партнерами. Эти материалы свидетельствуют о том, что, несмотря на продолжающийся мирный процесс, Ереван последовательно наращивает свой военный потенциал, активно диверсифицируя источники поставок вооружений и расширяя сотрудничество с внешними партнерами.

Одной из таких публикаций стала статья под заголовком «Армения. Артиллерия усиливается», опубликованная 16 июня на официальном сайте французского журнала «RAIDS», специализирующегося на военной и геополитической тематике.

В ней отмечается, что армянская армия начала получать свои первые самоходные артиллерийские установки CAESAR 6×6 в рамках контракта, о котором было объявлено в июне 2024 года на выставке Eurosatory. Контракт предусматривает поставку неуказанного количества этих артиллерийских систем калибра 155 мм.

Хотя точное количество закупаемых систем официально не раскрывается, армянские СМИ пишут, что речь идет о заказе на 36 единиц. Поступление первых CAESAR было подтверждено министром обороны Армении Суреном Папикяном. 

Отмечается, что Армения, которая «сталкивается с серьезными военными вызовами» и «отношения с Россией, которая до этого была одним из его главных партнеров, охладели», «может рассчитывать на поддержку Франции в вопросах своей обороны». 

Издание пишет, что эта поддержка основывается на соглашениях о сотрудничестве, подписанных в октябре 2023 года и направленных на укрепление возможностей армянских вооруженных сил: «Эти соглашения привели к налаживанию партнерства в области военной подготовки кадров, а также к заказу около 20 бронированных автомобилей Bastion 4×4, зенитных ракет Mistral 3 и трех радиолокационных станций GM200. Также речь идет о поставке неопределенного количества снайперских винтовок PGM Précision (при этом тип заказанного оружия также не уточнялся: Ultima Ratio, Hécate 2, PGM 338 или Mini Hécate 2)».

В то же время отмечается, что «военное сотрудничество между Францией и Арменией, как ожидается, будет расширяться в ближайшие месяцы». «По крайней мере, это предусмотрено совместной декларацией о стратегическом партнерстве между двумя странами, которую президент Макрон подписал во время своего визита в Ереван в мае этого года», - сказано в статье.

В то же время, отмечается в материале, по заключенным в последние годы соглашениям на сумму $3 млрд, основным поставщиком вооружений и военной техники для Армении становится Индия.

Как видно из приведенных фактов, перевооружение армянской армии при активной поддержке внешних партнеров носит комплексный и последовательный характер. На фоне продолжающегося мирного процесса между Азербайджаном и Арменией, а также деклараций о необходимости установления долгосрочного мира в регионе дальнейшая милитаризация Армении трудно согласуется с логикой мирного процесса и нацеленностью на достижение устойчивого мира в регионе.

Наращивание наступательных вооружений и расширение военно-технического сотрудничества с зарубежными партнерами скорее отвечают интересам сил, придерживающихся реваншистских взглядов, нежели задаче построения прочного и долгосрочного мира.

В условиях, когда Южный Кавказ нуждается в укреплении доверия и последовательном продвижении к миру, приоритетом должны оставаться дипломатические усилия и  политическая ответственность, а не гонка вооружений.

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