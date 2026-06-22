Погода на вторник: В Баку ожидается до 32 градусов тепла 

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на вторник, 23 июня.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Северо-восточный ветер днём сменится юго-восточным.

Температура воздуха ночью составит 19-22° тепла, днём – 27-32° тепла. Атмосферное давление -762 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью будет 60-65%, днём – 45-50%.

В районах Азербайджана местами ожидаются кратковременные дожди. В основном в горных и предгорных районах осадки могут быть интенсивными, возможны грозы и град. Ночью и утром в отдельных горных районах ожидается туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 21-25° тепла, днём - 30-35° тепла. В горных районах ночью ожидается 10-15° тепла, днём – 18-23° тепла, а в некоторых местах - 25-28° тепла.