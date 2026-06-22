Президент Туркменистана посетил Парк Победы - ФОТО

22 июня Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов посетил Парк Победы в Баку.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, здесь в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Президент Туркменистана возложил венок к памятнику Победы в парке.

Затем высокому гостю была предоставлена подробная информация о Парке Победы, созданном с целью увековечения беспримерного героизма, проявленного азербайджанским народом в Отечественной войне, завоеванной им грандиозной исторической Победы и светлой памяти наших шехидов. Было отмечено, что у входа в парк, площадь которого составляет около 10 гектаров, построена Триумфальная арка высотой 44 метра, шириной 22 метра и с 44 колоннами как символ 44-дневной Отечественной войны.