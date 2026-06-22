Состоялся обмен азербайджано-туркменскими документами - ФОТО

22 июня с участием Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова состоялась церемония обмена документами, подписанными между Азербайджанской Республикой и Туркменистаном.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, сначала Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписали Совместное заявление.

«Техническими условиями для обмена предварительной информацией о перевозимых между Азербайджанской Республикой и Туркменистаном товарах и транспортных средствах» обменялись председатель Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики Шахин Багиров и председатель Таможенной службы Туркменистана Максат Худайкулыев.

«Протоколом о сотрудничестве между Государственным таможенным комитетом Азербайджанской Республики и Таможенной службой Туркменистана в области таможенной статистики взаимной торговли» обменялись председатель Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики Шахин Багиров и председатель Таможенной службы Туркменистана Максат Худайкулыев.

«Меморандумом о взаимопонимании по сотрудничеству между Министерством молодежи и спорта Азербайджанской Республики и Государственным комитетом по физической культуре и спорту Туркменистана в сфере спорта» обменялись министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов и председатель Государственного комитета по физической культуре и спорту Туркменистана Аллаберди Сапаров.

«Меморандумом о взаимопонимании по сотрудничеству между Министерством труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики и Министерством труда и социальной защиты населения Туркменистана в сфере труда и социальной защиты населения» обменялись министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Анар Алиев и министр труда и социальной защиты населения Туркменистана Мухамметсейит Сылапов.

«Меморандумом о взаимопонимании по сотрудничеству между Министерством здравоохранения Азербайджанской Республики и Министерством здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана в сфере здравоохранения» обменялись министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев и министр здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана Мыратберди Гайыпов.

«Соглашением о сотрудничестве между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Туркменистана в сфере продовольственной безопасности» обменялись сопредседатель Азербайджано-туркменской совместной межправительственной комиссии, министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров и министр здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана Мыратберди Гайыпов.

«Программой сотрудничества между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Туркменистана в области промышленности на 2026-2028 годы» обменялись сопредседатель Азербайджано-туркменской совместной межправительственной комиссии, министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров и министр промышленности и строительного производства Туркменистана Тойгулы Нуров.

«Соглашением о сотрудничестве между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Туркменистана в энергетической сфере» обменялись министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов и заместитель Председателя Кабинета Министров Туркменистана, председатель Государственного концерна «Туркменнебит» Гуванч Агаджанов.

«Меморандумом о взаимопонимании по сотрудничеству между Министерством сельского хозяйства Азербайджанской Республики и Министерством сельского хозяйства Туркменистана в сфере сельского хозяйства» обменялись сопредседатель Азербайджано-туркменской совместной межправительственной комиссии, министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров и заместитель Председателя Кабинета Министров Туркменистана Ходжамырат Гелдимырадов.

«Меморандумом о взаимопонимании по сотрудничеству между Центральным банком Азербайджанской Республики и Министерством финансов и экономики Туркменистана» обменялись сопредседатель Азербайджано-туркменской совместной межправительственной комиссии, министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров и заместитель Председателя Кабинета Министров Туркменистана Ходжамырат Гелдимырадов.

«Соглашением об основных направлениях развития и углубления экономического сотрудничества между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Туркменистана» обменялись сопредседатель Азербайджано-туркменской совместной межправительственной комиссии, министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров и заместитель Председателя Кабинета Министров Туркменистана Ходжамырат Гелдимырадов.

«Программой сотрудничества между Министерством иностранных дел Азербайджанской Республики и Министерством иностранных дел Туркменистана на 2026-2029 годы» обменялись министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и заместитель Председателя Кабинета Министров, министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов.