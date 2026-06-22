HBO выпустил трейлер новых эпизодов третьего сезона «Дома дракона» - ВИДЕО 

21 июня на HBO стартовал третий сезон фэнтези сериала «Дом дракона» - приквела культового сериала «Игра престолов».

Третий сезон продолжает рассказывать о жестокой войне за власть, опираясь на события книг Джорджа Р.Р. Мартина – в центре истории остаются Рейнира Таргариен и соперничающие дома, включая Хайтауэров и Веларионов.

По итогам более 30 рецензий третий сезон получил 97% на Rotten Tomatoes - рекордный показатель для франшизы, сопоставимый с лучшими сезонами оригинального «Игры престолов».

HBO не стал ждать развития сюжета и сразу выпустил тизер «Weeks Ahead» - превью грядущих эпизодов, судя по которым видно, что этот сезон будет довольно динамичным и насыщенным на события.

Напомним, что сериал «Дом дракона» выходит еженедельно по воскресеньям, финал сезона запланирован на 10 августа.

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