Трагедия азербайджанской семьи из Казахстана: 4-летний ребёнок погиб в открытом водном резервуаре

Широкий общественный резонанс вызвала история азербайджанской семьи, проживающей в городе Атырау, Казахстан, в которой произошла трагедия с гибелью четырёхлетнего ребёнка на территории приграничной зоны между Казахстаном и Россией.

Как следует из публичного обращения матери ребёнка Севиндж Исмаиловой, семья, проживающая в Атырау, 22 мая 2026 года направлялась в сторону Астрахани в рамках семейной поездки. По словам женщины, целью поездки было сопровождение детей к родственникам на период летних каникул.

1news.az обратился к Севиндж Исмаиловой за подробностями случившегося, по её словам, после пересечения таможенного пункта и кратковременной остановки на территории стоянки у пограничной зоны ребёнок пропал из поля зрения взрослых.

Мать ребенка отмечает, что исчезновение произошло в течение нескольких минут. Сначала родственники предположили, что мальчик мог просто спрятаться, однако после безуспешных поисков начали обращаться к сотрудникам на месте и в экстренные службы. По словам женщины, реакция служб на первых этапах была затруднена, а помощь поступала не сразу.

В дальнейшем, ребёнок был обнаружен в открытом водном резервуаре, расположенном на территории бывшей автозаправочной станции. Как сообщается, резервуар не был должным образом закрыт, не имел устойчивого ограждения и предупреждающих знаков, что, и это создало опасные условия.

«Рядом находились открытые люки. В полной темноте их практически невозможно было заметить. Они были прикрыты только маленькими автомобильными покрышками. Мы проверили первый. Он оказался пустым. Там было много мусора, без воды. Тогда я заметила рядом второй. Я убрала покрышку, легла на землю и посветила телефоном вниз. И увидела зелёный цвет…

Это был спортивный костюм моего сына.

Он лежал на самом дне воды, люк был очень глубоким и было много воды.

Я закричала: «Я нашла его…»» - пишет Севиндж на своей странице.

После обнаружения ребёнка родственники самостоятельно доставили его навстречу прибывшей медицинской помощи. Несмотря на проведённые реанимационные мероприятия и усилия врачей, спасти мальчика не удалось. Смерть ребёнка была констатирована в медицинском учреждении.

В своём обращении Севиндж подробно описывает ход событий и подчёркивает, что на момент трагедии территория, по её словам, не была обеспечена необходимыми мерами безопасности. Кроме того, как сообщает 1news.az, уже после инцидента, лишь спустя месяц, на месте появились элементы ограждения и предупреждающие конструкции, включая сигнальные ленты и деревянные барьеры.

Это было запечатлено на предоставленных кадрах.

«Значит, сделать это было возможно. И именно поэтому я не перестаю задавать себе один вопрос: Почему это сделали только после того, как погиб мой четырёхлетний сын?» - отмечает в своем обращении мама мальчика.

Семья настаивает на необходимости полного и объективного расследования для установления всех обстоятельств и ответственных лиц за содержание и безопасность территории.

«После трагедии я задала следователям вопрос, который не даёт мне покоя до сих пор: Почему этот резервуар был открыт? Почему его никто не сделал безопасным? На допросе мне сказали, что на данном месте раньше была заправка, они закапали резервуар с водой, для того чтобы в случае пожара у них была вода. Но уже сколько лет, этой заправки там нет, но резервуар так и оставили открытым, наполненный водой.

Мне ответили, что будут устанавливать ответственных.

Прошёл уже месяц.

Но ответов у меня до сих пор нет.»

Как отмечает Севиндж, в ходе предварительного разбирательства ей сообщили, что на данном участке ранее располагалась автозаправочная станция, после закрытия которой технический резервуар для воды не был демонтирован и оставался на месте.

В настоящее время, согласно имеющейся информации, следственные органы продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

Семья погибшего ребёнка, проживающая в Атырау, настаивает на полном и всестороннем расследовании инцидента и установлении всех обстоятельств случившегося, подчёркивая необходимость предотвращения подобных трагедий в будущем.

«Я хочу одного - чтобы расследование было проведено честно, объективно и до конца. Чтобы были установлены все обстоятельства этой трагедии. Чтобы были найдены те, кто отвечал за безопасность этого места. И чтобы больше ни одна семья не пережила тот ад, который теперь каждый день переживаем мы. Я уже никогда не смогу обнять своего сына. Не услышу его голос. Не увижу, как он растёт. Но если эта публикация поможет предотвратить хотя бы одну подобную трагедию, значит, я написала её не зря.»