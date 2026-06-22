Кир Стармер объявил об отставке с поста премьер-министра Великобритании

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о своей отставке.

Как передает The Guardian, об этом политик сообщил журналистам перед своим офисом на Даунинг-стрит, 10.

Наиболее вероятным преемником на пост лидера Лейбористской партии и главы кабмина называют Энди Бернема, победившего на довыборах в парламент в округе Мейкерфилд.

Как ранее писала газета The Guardian со ссылкой на источники, подготовка к передаче власти уже началась: секретарь премьер-министра Даррен Джонс встретился с ключевым членом команды Бернема Луизой Хейг.

Накануне об отставке Стармера заявил президент США Дональд Трамп. По словам главы Белого дома, британский премьер «провалился» по двум важным вопросам — миграции и энергетике.

Источник: RTVI