Скончался профессор АзТУ 

Заведующий кафедрой специальных технологий и оборудования Азербайджанского технического университета (АзТУ), доктор технических наук, профессор Алекпер Гусейнов скончался после продолжительной болезни.

Об этом сообщается на официальной странице АзТУ в социальной сети Facebook.

А.Гусейнов с отличием окончил Московский государственный агроинженерный университет по специальности «инженер-педагог».

На протяжении многих лет он работал в АзТУ и, возглавляя кафедру специальных технологий и оборудования, внёс значительный вклад в подготовку сотен специалистов для оборонной промышленности, а также в укрепление научно-педагогического потенциала университета.

За заслуги в развитии образования распоряжением Президента Азербайджанской Республики в 2020 году ему было присвоено почётное звание «Заслуженный учитель».

Алекпер Гусейнов является автором сотен научных статей, около 10 учебников и 7 изобретений.