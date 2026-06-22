Замглавы МИД Ирана возглавит команду экспертов на переговорах с США

Заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади остался в Швейцарии, чтобы возглавить команду переговорщиков для консультаций с США на экспертном уровне по вопросу реализации американо-иранского меморандума.

Об этом сообщило агентство ISNA.

По его информации, данный этап переговоров начнется 22 июня, и в нем также примут участие представители стран-посредниц — Пакистана и Катара.

Основная делегация, включая спикера иранского парламента Мохаммада Багера Галибафа, главу МИД Аббаса Арагчи и председателя ЦБ Абдольнасера Хеммати, уже покинула Швейцарию.