Правда ли, что в Азербайджане продают искусственные яйца?

В ряде СМИ и социальных сетей распространяются необоснованные утверждения о качестве реализуемых в Азербайджане яиц на фоне резкого снижения цен на данный продукт.

В частности, высказываются предположения о том, что яйца являются старыми либо искусственными.

Ассоциация производителей и экспортеров мяса птицы и яиц Азербайджана заявляет, что импорт продовольственных яиц в страну не осуществляется.

По словам председателя правления ассоциации Мурвета Гасанли, отечественные производители полностью обеспечивают внутренний спрос и даже производят яйца в объемах, превышающих потребности рынка.

«Поскольку производство яиц в стране превышает спрос, в последние дни наблюдается снижение цен. В такой ситуации говорить об импорте яиц из-за рубежа, тем более искусственных, просто абсурдно. Какая страна будет производить искусственные яйца и поставлять их в Азербайджан практически бесплатно? Я говорю о нулевой цене, потому что для розничной продажи импортированных яиц по 1–3 копейки их необходимо было бы получать бесплатно. Кроме того, в самом Азербайджане технологии производства искусственных яиц отсутствуют», — отметил он.

По мнению М.Гасанли, подобные заявления распространяются целенаправленно и преследуют единственную цель — нанести ущерб деловой репутации местных птицеводческих хозяйств.

«К сожалению, подобную информацию публикуют не только пользователи социальных сетей, но и некоторые средства массовой информации и интернет-ресурсы», — подчеркнул председатель ассоциации.

Он также вновь отметил, что в Азербайджане производится достаточное количество натуральных яиц, поэтому необходимости ни в искусственных, ни в импортных яйцах нет.