Президент Польши лишил Зеленского высшей государственной награды страны

Президент Польши Кароль Навроцкий лишил президента Украины Владимира Зеленского высшей государственной награды страны — ордена Белого орла.

Как сообщает Gazeta Wyborcza со ссылкой на администрацию президента Польши, решение было принято после того, как одному из подразделений Вооружённых сил Украины было присвоено название «герои УПА».

Навроцкий заявил, что в польско-украинских отношениях существуют границы, которые нельзя пересекать.

В своём видеообращении он подчеркнул, что президент обязан защищать престиж и честь высшей государственной награды страны.

«После того как Владимир Зеленский согласился с присвоением одному из центров специальных операций ВСУ названия “герои УПА”, я после консультаций принял решение лишить его ордена Белого орла», — отметил Навроцкий.

Сообщается, что ещё в мае президент Польши предлагал лишить Зеленского этой награды.