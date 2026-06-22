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В Италии после конфликта Трампа и Мелони опасаются рестрикций США

First News Media12:27 - Сегодня
В Италии после конфликта Трампа и Мелони опасаются рестрикций США

Итальянские власти опасаются, что после нападок президента США Дональда Трампа на премьер-министра Италии Джорджию Мелони будет сокращен американский воинский контингент в стране и повышены пошлины на итальянские товары.

Об этом пишет газета La Repubblica, ссылаясь на источники в правительстве и анализируя последние заявления американского лидера, который накануне в очередной раз упрекнул Рим в том, что тот не поддержал Вашингтон во время операции в Иране.

Соединенные Штаты, считает издание, могут включить в планы сокращения своего воинского контингента в Европе и Италию, хотя ранее считалось, что южные базы в Италии представляют интерес для США с учетом ситуации на Ближнем Востоке и Африке. Кроме того, по оценке газеты, нападки американского лидера на премьера могут вылиться в новые пошлины на итальянские товары, чего до сих пор Риму удавалось избегать.

Итальянская правящая коалиция также опасается, что США сделают ставку на поддержку новой националистической партии «Национальное будущее», основанной генералом Роберто Ванначчи, который покинул ряды «Лиги». Партия, как и ее лидер, радикально настроены в вопросе миграции, выступают против финансирования Украины и снабжения ее оружием, а также против вступления Украины в ЕС.

Ранее в интервью газете министр по связям с парламентом Лука Чириани подтвердил, что нынешний конфликт Трампа и Мелони может иметь «серьезные последствия» для двусторонних отношений. При этом оба вице-премьера Италии — глава МИД Антонио Таяни и министр инфраструктуры Маттео Сальвини — говорят о нерушимости союзных отношений с Вашингтоном.

На минувшей неделе Трамп и Мелони обменялись резкими высказываниями. В частности, американский лидер обвинил премьера в неблагодарности и попытках поднять рейтинг за счет фото на G7, а та в ответ посоветовала ему подумать о своей популярности. Нынешняя стычка стала новым витком в конфликте двух лидеров. До этого итальянский премьер публично вступилась за Папу Римского Льва XIV, назвав неприемлемыми высказывания американского лидера о нем.

Источник: ТАСС

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