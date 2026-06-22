Ряд пляжей Азербайджана закрыли для купания - ПОДРОБНОСТИ - ФОТО

В рамках подготовки к весенне-летнему сезону 2026-го года Республиканский центр гигиены и эпидемиологии Минздрава на регулярной основе проводит мониторинги на пляжах, используемых населением для общественного отдыха, с целью оценки соблюдения санитарных норм и правил, а также показателей качества морской воды.

Контроль качества морской воды осуществляется ежемесячно с начала года, сообщает 1news.az со ссылкой на Минздрав. Начиная с мая месяца интенсивность мониторингов была увеличена, и они проводятся еженедельно. Отобранные пробы морской воды исследуются в лабораториях Республиканского центра гигиены и эпидемиологии по физико-химическим и микробиологическим показателям.

В течение купального сезона пробы морской воды дополнительно исследуются в соответствующих лабораториях Центра контроля особо опасных инфекций для надзора за особо опасными инфекционными заболеваниями.

По результатам проведённых лабораторных исследований установлено, что в пробах морской воды, отобранных на некоторых территориях, химические и микробиологические показатели не соответствуют требованиям действующих санитарных норм и правил.

В ходе мониторингов были выявлены отклонения от нормативных требований по показателям качества морской воды на пляжах, расположенных в посёлках Тюркан Хазарского района города Баку, Говсан Сураханского района, Ших Сабаильского района, Сахиль Карадагского района, а также в посёлке Ашагы Нюведи, селе Сютемурдов, жилом массиве Кичик Базар города Ленкорань и на пляже в районе Ниязоба Хачмазского района. Причиной стало загрязнение санитарно-защитных зон отходами и сточными водами.

Учитывая сложившуюся ситуацию и в целях охраны здоровья населения, в соответствии с Законом Азербайджанской Республики «О санитарно-эпидемиологическом благополучии», Республиканский центр гигиены и эпидемиологии принял решения о временном ограничении использования морской воды для купания на указанных пляжах, а также на расположенных в этих зонах несанкционированных пляжных участках.

О принятом решении были проинформированы Исполнительная власть города Баку, Исполнительная власть города Ленкорань, Исполнительная власть Хачмазского района, соответствующие органы полиции, Министерство по чрезвычайным ситуациям и его региональные структуры, а также соответствующие подразделения Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана.

«Рекомендуем гражданам пользоваться только разрешёнными пляжами, внимательно следить за официальной информацией и соблюдать установленные ограничения. В течение пляжного сезона государственная санитарная служба продолжит проведение мониторингов, а информация об их результатах будет регулярно доводиться до сведения общественности» - отмечают в Минздраве.