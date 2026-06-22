Министр обороны Пакистана пригрозил войной Индии

Пакистан может объявить войну Индии в случае угрозы национальной водной безопасности из-за ее отказа выполнять договор о совместном использовании вод реки Инд.

Об этом заявил министр обороны исламской республики Хаваджа Мухаммад Асиф.

«Как только мы столкнемся с угрозой национальной безопасности, а водные ресурсы являются ее частью, мы начнем войну с Индией. Безусловно», - сказал Асиф в интервью телеканалу ARY News.

Исламабад рассмотрит возможность военных действий, если появятся конкретные доказательства того, что Индия «с тревожной скоростью движется к нарушению водоснабжения Пакистана, используя воду в качестве оружия», добавил глава оборонного ведомства.

Ранее министр водных ресурсов Индии Чандра Пракаш Патил заявил, что доступ вод Инда в Пакистан может быть полностью остановлен к июню 2028 года в случае, если он не прекратит поддержку трансграничного терроризма.

Пакистан сталкивается с острой нехваткой воды из-за приостановки Индией действия двухстороннего договора о водах Инда после произошедшего в апреле 2025 года теракта в Пахалгаме (союзная территория Джамму и Кашмир), в результате которого погибли 26 человек.

В 1960 году Индия и Пакистан подписали договор о водах Инда, который предусматривает распределение водных ресурсов. По этому соглашению Исламабад получил контроль над самим Индом и его притоками - Чинабом и Джеламом, текущими с индийской территории. В результате Пакистан стал получать почти 80% вод бассейна реки Инд, которые обеспечивают около трети населения страны, проживающего в провинциях Синд и Белуджистан. Нью-Дели получил по договору полный контроль над реками Беас, Рави и Сатледж.

Источник: ТАСС