Пытались спасти друг друга: стали известны подробности гибели трех членов одной семьи в Агдаме - ФОТО

Стали известны подробности трагической гибели трех членов одной семьи в Агдамском районе.

Близкие погибших сообщили Oxu.Az, что трагедия произошла не во время купания, как предполагалось ранее. По их словам, житель села Джинли Шариф Искендеров (1985 г.р.) вместе с супругой Хумай Искендеровой и детьми - Тунаром (2008 г.р.), Фидан (2009 г.р.) и Ульви (2014 г.р.) - отправился на отдых в освобожденное от оккупации агдамское село Хачындербенд.

Во время прогулки по территории населенного пункта члены семьи решили сфотографироваться на фоне водохранилища. В этот момент 12-летний Ульви Искендеров поскользнулся и упал в воду.

Увидев это, Хумай Искендерова бросилась в водоем, чтобы спасти сына. Вслед за ними в воду прыгнул и глава семейства - Шариф Искендеров. Мужчине удалось вытолкнуть супругу и младшего сына на берег, однако сам он попал на илистый участок дна и оказался в беспомощном состоянии.

Заметив, что отец тонет, Тунар и Фидан бросились ему на помощь, однако во время попытки спасти мужчину все трое ушли под воду и утонули.