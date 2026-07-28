В Кремле настаивают на скорейшем референдуме по внешнеполитическому выбору Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным не называл точных сроков проведения в стране референдума по вступлению в Евросоюз.

Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, точных сроков названо не было", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, сообщал ли Пашинян, в какие сроки может пройти референдум. "Но тем не менее [в разговоре] была подчеркнута необходимость скорейшего проведения такого референдума. Это очень важно", - подчеркнул Песков.

Источник: ТАСС