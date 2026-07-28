В Азербайджане изъяли и уничтожили партию турецкого БАДа

В Азербайджане уничтожена партия биологически активной добавки к пище (БАД) под торговой маркой Bilgam TABLET N 30 производства турецкой компании Cosmoactive İlaç Anonim Şirketi.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (AQTA).

Отмечается, что хотя в маркировке (этикетке) продукции было заявлено определенное количество витамина B12, согласно результатам лабораторных анализов данный показатель в составе обнаружен не был.

Речь идет о партии под номером 26001 (дата производства: 02.03.2026, срок годности: 02.03.2029).

По данному факту в соответствии с законодательством были приняты надлежащие меры, партия продукции была уничтожена при участии сотрудников Агентства.