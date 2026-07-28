Президент Ильхам Алиев утвердил изменения в закон «Об авиации»

Президент Ильхам Алиев утвердил закон о внесении изменений в закон "Об авиации".

Текст документа опубликован на официальном сайте Президента Азербайджана.

Согласно изменению, правила использования воздушного пространства и полетов сверхлегких летательных аппаратов будут определяться органом (структурой), определяемым соответствующим органом исполнительной власти.

Президент Ильхам Алиев также подписал Указ о применении закона и регулировании некоторых вопросов в этой связи.

Согласно документу, Кабинет министров Азербайджанской Республики должен в четырехмесячный срок подготовить и представить Президенту Азербайджанской Республики предложения по установлению ответственности за нарушение требований, связанных с использованием воздушного пространства и полетами сверхлегких летательных аппаратов.

Кроме того, в соответствии со статьей 56.5 закона Азербайджанской Республики «Об авиации», Кабмин должен в трехмесячный срок утвердить и проинформировать Президента Азербайджанской Республики о правилах использования воздушного пространства и полетов сверхлегких летательных аппаратов с учетом предложений Службы государственной охраны, Министерства цифрового развития и транспорта, Министерства юстиции, Министерства молодежи и спорта, Государственного агентства по охране стратегических объектов и Государственного агентства по туризму Азербайджанской Республики.

В правилах должно найти свое отражение следующее: