Президент Ильхам Алиев утвердил изменения в закон «Об авиации»
Президент Ильхам Алиев утвердил закон о внесении изменений в закон "Об авиации".
Текст документа опубликован на официальном сайте Президента Азербайджана.
Согласно изменению, правила использования воздушного пространства и полетов сверхлегких летательных аппаратов будут определяться органом (структурой), определяемым соответствующим органом исполнительной власти.
Президент Ильхам Алиев также подписал Указ о применении закона и регулировании некоторых вопросов в этой связи.
Согласно документу, Кабинет министров Азербайджанской Республики должен в четырехмесячный срок подготовить и представить Президенту Азербайджанской Республики предложения по установлению ответственности за нарушение требований, связанных с использованием воздушного пространства и полетами сверхлегких летательных аппаратов.
Кроме того, в соответствии со статьей 56.5 закона Азербайджанской Республики «Об авиации», Кабмин должен в трехмесячный срок утвердить и проинформировать Президента Азербайджанской Республики о правилах использования воздушного пространства и полетов сверхлегких летательных аппаратов с учетом предложений Службы государственной охраны, Министерства цифрового развития и транспорта, Министерства юстиции, Министерства молодежи и спорта, Государственного агентства по охране стратегических объектов и Государственного агентства по туризму Азербайджанской Республики.
В правилах должно найти свое отражение следующее:
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требования к техническим характеристикам летательных аппаратов;
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регистрация летательных аппаратов и их эксплуатантов, а также случаи освобождения от регистрации;
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требования к возрасту, подготовке, медицинскому освидетельствованию и профессиональной подготовке лиц, управляющих летательными аппаратами, а также механизм обеспечения их документами, дающими право на управление летательным аппаратом;
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критерии точного определения разрешенных, ограниченных и запрещенных для осуществления полетов территорий, в том числе регулирование полетов над государственной границей, военными объектами, объектами стратегической инфраструктуры, аэропортами и другими зонами особого режима;
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особенности использования летательных аппаратов в коммерческих или некоммерческих целях, включая личные, спортивные, туристические цели;
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требования безопасности, в том числе процедуры предварительного согласования полетов и информирования в целях безопасного проведения полетов;
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требования к технической исправности, эксплуатации и периодическому осмотру летательных аппаратов;
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права и обязанности эксплуатантов летательных аппаратов и лиц, участвующих в полетах.