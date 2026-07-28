 Рашад Мамедов вручил верительные грамоты Шавкату Мирзиёеву - ФОТО | 1news.az | Новости
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Рашад Мамедов вручил верительные грамоты Шавкату Мирзиёеву - ФОТО

First News Media14:05 - Сегодня
Рашад Мамедов вручил верительные грамоты Шавкату Мирзиёеву - ФОТО

Новый посол Азербайджана в Узбекистане Рашад Мамедов вручил верительные грамоты президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву.

Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Мирзиёев подчеркнул, что благодаря твердой политической воле лидеров Азербайджана и Узбекистана отношения двух стран вышли на уровень стратегического партнерства и союзничества.

"Объем взаимной торговли увеличился на 40%, число совместных предприятий достигло почти 450, а объем грузоперевозок вырос в два раза. Поставлена амбициозная цель по доведению объема совместного инвестиционного портфеля между Узбекистаном и Азербайджаном до $10 млрд в ближайшей перспективе", - отметил президент.

Также отмечено, что предстоящие встречи на высшем уровне придадут новый импульс двустороннему сотрудничеству.

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