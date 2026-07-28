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Общество

В Португалии пропал азербайджанец 

Феликс Вишневецкий14:45 - Сегодня
В Португалии пропал азербайджанец 

В Португалии пропал 33-летний азербайджанец Ильдырым Мирмамедов.

О том, что И.Мирмамедов вот уже несколько дней не выходит на связь, в социальной сети Facebook сообщил его отец Натик Мамедов, отметив следующее:

«Обращаюсь ко всем, кто живет в Португалии, особенно в городе Сетубал или рядом с ним. Мой сын Ильдырым Мирмамедов, 1993 года рождения, уже несколько месяцев живет и работает в Португалии. Последний раз мы разговаривали с ним по видеосвязи в пятницу. После этого связь с ним полностью пропала. Уже несколько дней он не отвечает на телефонные звонки и сообщения в WhatsApp не доставляются; телефон, по всей видимости, выключен или недоступен».

Н.Мамедов отмечает, что это совершенно не похоже на сына: «Ильдырым всегда поддерживал связь с семьей и никогда не исчезал без предупреждения. По его словам, он работал в автосервисе у работодателя - гражданина Молдовы. Этот человек, как рассказывал сын, владеет несколькими предприятиями, в том числе связанными с судостроением. Предположительно мой сын жил и работал в Назаре или рядом с этим городом».

Натик Мамедов рассказывает, что уже обратился в полицию Португалии и очень надется на помощь: «Я прошу каждого, кто может знать Ильдырыма, работал с ним, видел его или располагает какой-либо информацией, пожалуйста, свяжитесь со мной. Даже самая незначительная информация может помочь. Телефон / WhatsApp: +994 50 612 26 55».

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