СВР России: в ЕС осознают неизбежность кризиса в Армении при выходе из ЕАЭС

Брюссель сознает неизбежность глубокого экономического кризиса в Армении, если Ереван окажется вне Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Об этом говорится в сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.

«По поступающей в СВР информации, в Брюсселе сознают неизбежность глубокого экономического кризиса в Армении, если Ереван окажется вне Евразийского экономического союза. Подчеркивается, что обнуление доходов от участия в евразийской интеграции не позволит за счет членов ЕАЭС обеспечить устойчивость «гребущих» в сторону ЕС армянских властей», — отметили в пресс-бюро. «ЕС к себе Армению манит, но помочь не может», — указали в сообщении.

В нем говорится, что Евросоюз осознает свою неспособность компенсировать Еревану миллиардные издержки от выхода из ЕАЭС, и многие страны Европы уже сигнализировали руководству ЕС о неготовности открывать свои рынки для товаров из Армении.

При этом в сообщении отмечается, что Евросоюз уже сейчас требует от правительства Армении разорвать гуманитарные связи с Россией и сократить присутствие российского бизнеса.

«Брюссельские бюрократы продолжат убеждать Ереван в своей безоговорочной поддержке. Пробуксовку с оказанием конкретной помощи еэсовцы намерены объяснять тем, что присоединение к ЕС будет полностью зависеть от Еревана и его «достижениях» на пути евроинтеграции», — отметили в СВР. При этом уточнили: «От правительства Никола Пашиняна уже сейчас требуют сокращения присутствия российского бизнеса в стратегических отраслях, разрыва гуманитарных связей с РФ и подавления выступающих против этого внутренних оппонентов».

По данным СВР, «поощрять такую линию предполагается за счет манипуляций перспективами либерализации визового режима для армянских граждан и обещаниями в «прекрасном далеком» превратить Армению в «процветающий перекресток мира».

Источник: ТАСС