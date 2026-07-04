Утонувший с двумя детьми агдамец оказался сыном шехида Первой карабахской войны

В Агдамском районе произошла масштабная семейная трагедия — на территории села Хачындербенд в водохранилище утонули три члена одной семьи.

Погибший местный житель Шариф Искендеров (1985 года рождения), утонувший вместе с двумя своими детьми — сыном Тунаром Искендеровым (2008 г.р.) и дочерью Фидан Искендеровой (2009 г.р.), являлся сыном шехида Первой карабахской войны Шамсаддина Искендерова.

Отец погибшего, Шамсаддин Искендеров, в 1990 году в числе добровольцев вступил в первый созданный в тот период полицейский батальон. Он нес службу на передовой в самых горячих точках фронта, принимая непосредственное участие в боевых действиях на территории Агдамского, Джебраильского, Лачынского, Кельбаджарского и других районов. Свой последний бой сотрудник полиции принял 8 марта 1992 года на направлении Гарагая, где погиб от вражеской пули.

Трагический инцидент с его сыном и внуками произошел во время купания на Хачынчайском водохранилище, когда все трое внезапно начали тонуть. После поступления сигнала на горячую линию «112» к поисковым мероприятиям незамедлительно подключились водолазы-спасатели Государственной службы надзора за маломерными судами и спасения на водах МЧС. В ходе оперативно-поисковых работ тела отца и двоих подростков были обнаружены, извлечены из воды и переданы по назначению. По факту гибели людей правоохранительными органами ведется всестороннее расследование.