Фархад Мамедов: Звонок Путина Алиеву — это не рутина, а отрезвляющий сигнал российской пропаганде 

Автор: глава Центра исследований Южного Кавказа Фархад Мамедов

Источник: телегам-канал Ф.Мамедова

«Телефонный разговор президента России Владимира Путина и президента Азербайджана Ильхама Алиева можно было бы считать рутиной, если не множество факторов, которые попытаемся рассмотреть.

Двусторонний контекст

После крушения самолета АЗАЛ любой контакт лидеров Азербайджана и России - это событие, которое подразумевает острую необходимость поговорить и обсудить важные темы.

Звонок состоялся по инициативе российской стороны. Это важно, так как в последнее время из России на разных уровнях российской пропаганды (политиков, токшоу на госканалах, Z-блогеров и т.д.) началась очередная волна азербайджанофобии и открытых нацистских призывов против Азербайджана. Телефонный разговор президента России должен будет иметь отрезвляющий эффект на это беснующееся сообщество.

Региональный контекст

После разговора с премьер-министром Армении, президент России связался с президентом Азербайджана. В первом разговоре были отмечены проблемы, во втором подтверждение продолжения сотрудничества. Россия наказывает Армению за сделанный выбор, однако не посредством Азербайджана.

Война в Украине

За последние несколько недель президент России услышал советы и мнение двух президентов из СНГ, лидеров соседних стран, Азербайджана и Казахстана, о том, что войну надо прекращать. После живого общения с президентом Казахстана, Путин позвонил в Баку.

Недавно в Баку проходила встреча бывших российских и немецких политиков, о которой сказал Президент Азербайджана. Тема может иметь продолжение…»