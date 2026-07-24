В Баку гостья вынесла из дома родственника деньги и золото

В Хатаинском районе столицы зафиксирована кража.

Как сообщает 1news.az, потерпевший обратился в полицию с заявлением о том, что из его дома при неизвестных обстоятельствах были похищены золотые украшения на сумму 2000 манатов и 800 долларов наличными.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведённых сотрудниками полиции, по подозрению в совершении этого преступления была установлена и задержана 28-летняя родственница потерпевшего Л. Ахмедзаде. В ходе разбирательства выяснилось, что задержанная совершала кражу по частям, находясь в доме в качестве гостя.

По данному факту проводится расследование.